Кудерметова обыграла Соболенко в первом круге теннисного турнира в Берлине
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Арину Соболенко в первом круге турнира WTA в Берлине.
Результат встречи - 2:6, 7:5, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут.
Кудерметова занимает 24-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Соболенко - пятую.
Во втором круге Кудерметова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (29), которая в первом круге обыграла Тамару Зиданшек (Словения, 58) со счетом 7:5, 6:1.
Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.