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Кудерметова обыграла Соболенко в первом круге теннисного турнира в Берлине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Арину Соболенко в первом круге турнира WTA в Берлине.

Результат встречи - 2:6, 7:5, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут.

Кудерметова занимает 24-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Соболенко - пятую.

Во втором круге Кудерметова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (29), которая в первом круге обыграла Тамару Зиданшек (Словения, 58) со счетом 7:5, 6:1.

Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.

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