Хачанов обыграл Карацева на старте теннисного турнира в немецком Галле
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -
Россиянин Карен Хачанов во вторник вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия).
На старте соревнования Хачанов нанес поражение другому представителю России Аслану Карацеву - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Карацев - 38-е.
Следующим соперником Хачанова станет серб Ласло Джере (62 номер рейтинга).
15 июня начнет выступление первая ракетка мира Даниил Медведев (Россия). Его соперником станет бельгиец Давид Гоффен (39).
Призовой фонд турнира в Галле Terra Wortmann Open-2022 составляет более 2 млн 134 тысяч евро.