Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у своей соотечественницы Екатерины Александровой в матче второго круга турнира WTA в Берлине.
Результат встречи – 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Касаткиной.
Касаткина является 12-й ракеткой мира. В следующем круге она встретится с победительницей пары Дарья Сэвилл (Австралия, №104 рейтинга WTA) – Мария Саккари (Греция, 8).
Что касается Александровой, она в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 27-е место.
Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.