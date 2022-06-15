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Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у своей соотечественницы Екатерины Александровой в матче второго круга турнира WTA в Берлине.

Результат встречи – 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Касаткиной.

Касаткина является 12-й ракеткой мира. В следующем круге она встретится с победительницей пары Дарья Сэвилл (Австралия, №104 рейтинга WTA) – Мария Саккари (Греция, 8).

Что касается Александровой, она в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 27-е место.

Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.

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