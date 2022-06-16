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Арбитр Российской премьер-лиги будет получать 174 тыс. руб. за матч

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза увеличить расходы на судейство, сообщает пресс-служба РФС.

В эти расходы входят: базовое вознаграждение арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС и т.д.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, ассистента главного арбитра - с 47, 85 тыс. рублей до 87 тыс. рублей за матч.

Общие расходы с прежних 775,3 млн руб. вырастают росли до 937,2 млн.

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