ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола назвала список из 16 городов США, Мексики и Канады, которые примут матчи чемпионата мира 2026 года.

Матчи примут: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл (все - США), Гвадалахара, Мехико и Монтеррей (все - Мексика), а также канадские Торонто и Ванкувер.

Первенство мира 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде. Также впервые в истории турнира на нем выступят 48 команд.