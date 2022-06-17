"Голден Стэйт" стал победителем Национальной баскетбольной лиги сезона-2021/2022
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Бостон" на домашнем паркете уступил "Голден Стэйт" в шестом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной лиги (НБА), позволив, таким образом, сопернику стать победителем турнира.
Встреча закончилась со счетом 90:103 в пользу гостей.
Счет в серии - 2:4, и "Голден Стэйт" стал победителем турнира. Команда из Сан-Франциско в шестой раз празднует успех в НБА, где побеждала в 1956, 1975, 2015, 2017 и в 2018 годах.