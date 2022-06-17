В Думе предложили поднимать флаг РФ перед каждым турниром независимо от статуса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил законодательно обязать организаторов соревнований любого статуса и владельцев спортивных объектов поднимать национальных флаг и исполнять гимн перед началом турниров.

"Я предлагаю внести закон о том, чтобы на всех спортивных сооружениях, в том числе частных и муниципальных, начинать все соревнования с поднятия флага и исполнения гимна, независимо от статуса соревнованиях", - сказал Свищев, выступая на Петербургском международном форуме в пятницу.

Он отметил, что законопроект в ближайшее время будет направлен в министерство спорта РФ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах России церемония поднятия государственного флага под государственный гимн будет проводиться по единому стандарту. Такой стандарт он подписал 9 июня.

С 1 сентября всем школам страны рекомендовано начинать каждую учебную неделю с такой церемонии. Кравцов напомнил, что отдельные школы уже весной начали ее проводить по своей инициативе.