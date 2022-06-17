Македонец Райкович стал новым главным тренером БК ЦСКА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Македонец Эмиль Райкович занят пост главного тренера московского ЦСКА, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Контракт подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович в качестве игрока выступал в Македонии. Как тренер он также работал на родине, где трижды выиграл чемпионат страны с "Фени Индастрис". Позднее он тренировал польские "Шленск" и "Сталь", с которым взяв "бронзу" и "серебро" внутреннего первенства. В 2018 году тренер перебрался в "Астану", с которой занял шестое место в регулярном чемпионате, завоевал звание лучшего тренера Единой лиги ВТБ и на протяжении трех лет приводил команду к званию чемпиона Казахстана.

В 2021 году македонец возглавлял сборную Казахстана, с которой успешно провел квалификацию Кубка Азии.

Минувший сезон Райкович начинал в "Автодоре", и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров Лиги ВТБ и являлась одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов ФИБА.