Футболист сборной Сербии Гайич перешел из "Црвены Звезды" в ЦСКА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Защитник сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Милан Гайич продолжит карьеру в московском ЦСКА.

"ПФК ЦСКА подписал контракт с сербским защитником до 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний футболист, выступающий на правом фланге, провел 24 матча, забил один мяч и сделал восемь голевых передач.

На клубном уровне также защищал цвета сербского ОФК и французского "Бордо".

В 2021 году он дебютировал за сборную Сербии. Он – чемпион мира среди игроков до 20 лет.