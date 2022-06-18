ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выступила с предложением по реструктуризации чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Согласно предложению, команды вновь разделятся на две конференции, но уже согласно местам, занятым по итогам регулярного чемпионата в предыдущем сезоне.

В первой конференции сыграют 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22. Это ЦСКА, "Металлург", "Трактор", СКА, "Салават Юлаев", "Динамо" М, "Авангард", "Спартак", "Ак Барс", "Северсталь", "Локомотив" и "Динамо" Мн.

Во второй конференции сойдутся 10 команд: "Сибирь", "Нефтехимик", "Торпедо", "Барыс", "Автомобилист", "Амур", "Витязь", "Сочи", "Адмирал" и "Куньлунь".

Предлагаемое название конференций - Конференция "Юрзинова" и Конференция "Якушева".

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей. Каждая команда первой конференции проведет по 44 матча (22 - на своем поле и 22 - на поле соперника). Каждая команда второй конференции проведет по 36 матчей (18 - на своем поле и 18 - на поле соперника).

"Важно отметить, что конференции не будут обособлены друг от друга: команды двух конференций проведут по одному матчу на своем поле и поле соперника", - говорится в сообщении.

Далее команды первой и второй конференций проведут дополнительные матчи в рамках своих конференций - по установленному порядку и решению лиги.

При этом команды из обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф.

ФХР предлагает два варианта проведения плей-офф.

В первом по итогам регулярного чемпионата команды, занявшие с 1-го по 10-е места в первой конференции и с 1-го по 4-е во второй, получат право участия в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда, занявшая 11-е место в первой конференции, проведет одну стыковую игру с командой, занявшей 5-е место во второй. А команда, занявшая 12-е место в первой - одну игру с занявшей 6-е место во второй. По итогам этих игр определяется еще два участника плей-офф", - говорится в сообщении.

"Есть вариант, при котором в плей-офф попадут команды, занявшие с 1-го по 8-е места в первой и с 1-го по 4-е во второй конференции, а занявшие с 9-го по 12-е места в первой будут играть с занявшими с 5-го по 8-е места во второй. По итогам стыковых игр определятся еще четыре участника Кубка Гагарина. Таким образом шанс на попадание в плей-офф после окончания регулярного чемпионата получат 20 из 22 команд", - рассказали в ФХР.

Отмечается, что предложение ФХР разработано "с учетом рекомендаций тренерского совета, прошедшего 16 мая 2022 года". Цель - развитие и популяризация хоккея в нашей стране.

К настоящему моменту участники чемпионата КХЛ распределялись в конференциях по территориальному признаку - на Западную и Восточную конференции.