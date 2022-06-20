Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским ФК "Динамо"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Защитник Сергей Паршивлюк подписал новое соглашение с "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан на сезон-2022/23.

"Отметим, что в рамках достигнутых договоренностей наш игрок планирует начать обучение для получения тренерской лицензии - с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба", - говорится в сообщении.

33-летний защитник выступает за "Динамо" с 2019 года, в составе команды он провел 65 матчей.