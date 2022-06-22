Тренер отверг проведение боя Батыргазиева с Загитовой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тренер боксера Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов заявил, что шоу-поединок его подопечного с фигуристкой Алиной Загитовой не состоится.

"Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто", - приводит слова Кравцова "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщали, что олимпийские чемпионы Батыргазиев и Загитова проведут показательный бой 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта.