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Футболист сборной России Жемалетдинов выбыл на длительный срок

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Рифат Жемалетдинов из-за травмы пропустит от семи до девяти месяцев, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в 2022 году Жемалетдинов в матчах участия не примет.

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