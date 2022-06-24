Футболист сборной России Жемалетдинов выбыл на длительный срок

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Рифат Жемалетдинов из-за травмы пропустит от семи до девяти месяцев, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в 2022 году Жемалетдинов в матчах участия не примет.