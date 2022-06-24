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Чемпион ОИ Тищенко проведет очередной профессиональный бой 9 июля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпиады-2016 по боксу россиянин Евгений Тищенко проведет свой 11-й бой на профессиональном ринге 9 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником Тищенко будет его соотечественник Курейш Сагов.

Поединок участников первого тяжелого веса пройдет в рамках турнира, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

На счету Тищенко девять побед (одна нокаутом) при одном поражении. Сагов выиграл шесть боев (два нокаутом), потерпел два поражения.

В своем последнем бою Тищенко в сентябре 2021 года единогласным решением судей победил еще одного боксера из России Дмитрия Кудряшова. Сагов в конце января в Москве единогласным решением победил украинца Ивана Юхту.

Также в рамках этого шоу на ринг выйдет обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе и первый номер рейтинга организации россиянин Павел Силягин, который встретится с мексиканцем Хосе де Хесусом Масиасом. На счету Силягина 10 побед в 10 поединках (пять нокаутом). Представитель Мексики выиграл 28 поединков (14 нокаутом), проиграл 10, четыре боя завершились вничью.

Последний бой Силягина в официальной статистике прошел в конце января в Москве, когда россиянин в шестом раунде нокаутировал француза Низара Тримеша. Сейчас Силягин принимает участие в международном турнире "Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок". В частности, он вошел в состав сборной России на финальную встречу с командой Азии, которая состоится 25 июня.

В главном поединке турнира 9 июля российский боксер первого среднего веса Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом WBO бразильцем Патриком Тейшейрой. Курбанов к настоящему моменту выиграл все 22 своих поединков (16 нокаутом), Тейшейра одержал 31 победу (22 нокаутом) при трех поражениях.

бокс Евгений Тищенко
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