Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью матч 10-го тура шахматного турнира претендентов в Мадриде с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Россиянин играл белыми фигурами.

Теперь в активе Непомнящего 7 очков, он продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. Он опережает ближайшего преследователя, американца Фабиано Каруану, на 1,5 балла.

Турнир претендентов завершится 4 июля. При необходимости на следующий день состоится тай-брейк.

Победитель турнира сыграет за мировую шахматную корону с действующим ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.