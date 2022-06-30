Карпин и Онопко продлили контракты с ФК "Ростов"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России и ФК "Ростов" Валерий Карпин, а также его помощник Виктор Онопко продлили на четыре года контракты с ростовским футбольным клубом.

"Новые соглашения заключены сроком на четыре года и действуют до мая 2026-го. Валерий Георгиевич впервые стал главным тренером нашего клуба 4,5 года назад. Виктор Савельевич присоединился к тренерскому штабу "Ростова" во второй части прошлого сезона", - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Ростов".

Президент клуба Арташес Арутюнянц заявил, что никаких разногласий по поводу контрактов не было, и теперь у клуба "отличные перспективы создать по-настоящему яркую и узнаваемую команду".