Поиск

Карпин и Онопко продлили контракты с ФК "Ростов"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России и ФК "Ростов" Валерий Карпин, а также его помощник Виктор Онопко продлили на четыре года контракты с ростовским футбольным клубом.

"Новые соглашения заключены сроком на четыре года и действуют до мая 2026-го. Валерий Георгиевич впервые стал главным тренером нашего клуба 4,5 года назад. Виктор Савельевич присоединился к тренерскому штабу "Ростова" во второй части прошлого сезона", - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Ростов".

Президент клуба Арташес Арутюнянц заявил, что никаких разногласий по поводу контрактов не было, и теперь у клуба "отличные перспективы создать по-настоящему яркую и узнаваемую команду".

Валерий Карпин Виктор Онопко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Немец Циннбауэр возглавил московский ФК "Локомотив"

Немец Циннбауэр возглавил московский ФК "Локомотив"

Покинувшая "Ростов-Дон" гандболистка Вяхирева продолжит карьеру в Норвегии

Покинувшая "Ростов-Дон" гандболистка Вяхирева продолжит карьеру в Норвегии

Россиянин пропустит этап "Формулы-3" из-за проблем с британской визой

Россиянин пропустит этап "Формулы-3" из-за проблем с британской визой

Колумбийский футболист Кассьерра перешел из "Сочи" в "Зенит"

Колумбийский футболист Кассьерра перешел из "Сочи" в "Зенит"

Олимпийская чемпионка Вяхирева покинула гандбольный клуб "Ростов-Дон"

Российский боксер Бетербиев сообщил о получении гражданства Канады

Российский боксер Бетербиев сообщил о получении гражданства Канады

"Зенит" разгромил ЦСКА на товарищеском турнире

Джокович вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Джокович вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Советник Федуна Камоцци объявил об уходе из "Спартака"

"Зенит" обменял одного бразильского футболиста на двух