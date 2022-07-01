Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на шахматном турнире претендентов
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию с американцем Хикару Накамурой в рамках 12-го тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.
Партия, в котором россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 14-м ходу.
Теперь в активе Непомнящего 8,5 балла, он лидирует в турнирной таблице.
Турнир претендентов завершится 4 июля. При необходимости на следующий день состоится тай-брейк.
Победитель турнира сыграет за мировую шахматную корону с действующим ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.