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Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на шахматном турнире претендентов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию с американцем Хикару Накамурой в рамках 12-го тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.

Партия, в котором россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 14-м ходу.

Теперь в активе Непомнящего 8,5 балла, он лидирует в турнирной таблице.

Турнир претендентов завершится 4 июля. При необходимости на следующий день состоится тай-брейк.

Победитель турнира сыграет за мировую шахматную корону с действующим ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

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