Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вратарь "Филадельфии" и сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военного комиссариата, сообщает "Спорт-Экспресс".
Причины задержания неизвестны.
25-летний Федотов является обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, выиграв трофей весной нынешнего года. После этого он подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия".
В феврале этого года хоккеист защищал цвета сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.