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Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова
Иван Федотов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вратарь "Филадельфии" и сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военного комиссариата, сообщает "Спорт-Экспресс".

Причины задержания неизвестны.

25-летний Федотов является обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, выиграв трофей весной нынешнего года. После этого он подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия".

В феврале этого года хоккеист защищал цвета сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

хоккей Иван Федотов
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