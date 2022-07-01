Гимнастка Дина Аверина признана спортсменкой года на Международной премии РБ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоялась IV церемония вручения Международной премии РБ, организатором которой является спортивный портал "Рейтинг Букмекеров".

Гостями вечера стали президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звёзды отечественного шоу-бизнеса.

Церемонию вручения наград посетила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер-Усманова, а также звёзды спорта и шоу-бизнеса: Виктория Лопырева, Дина и Арина Аверины, Анастасия Макеева, Алина Загитова, Алексей Столяров и Ксения Шойгу, Настасья Самбурская, Ника Вайпер, Олеся Судзиловская, Юлия Савичева, Светлана Абрамова, Константин Андрикопулос, Екатерина Макарова, Борис Никоноров, Дарья Трубникова, Ирина Йовович и др.

Почетным приглашенным гостем Премии стал Эммануэль Адебайор — тоголезский футболист, известный своими выступлениями за лондонский "Арсенал", мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

В частности, лауреатом в номинации "Спортсмен года" стала гимнастка Дина Аверина. В номинации "Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли" победил Сергей Галицкий. Хоккеист Александр Овечкин получил награду "Амбассадор года".

Третий год подряд в номинации "Лучшее спортивное СМИ" побеждает медиахолдинг "Матч ТВ". Лучшим спортивным Telegram-каналом стал "Настоящий РадиоУткин"; лучшим медийным футбольным клубом был признан 2DROTS; награда "Лучший поп-MMA-промоушен" досталась организации "Наше Дело"; а приз "Лучший спортивный YouTube-канал" получил "МЯЧ Production".

В этом году постановщиком торжественной части мероприятия выступил Юрий Квятковский - преподаватель Школы-студии МХАТ, актер, режиссер "Мастерской Брусникина", помощник художественного руководителя театра "Практика". Главным героем шоу стал Михаил Башкатов. В постановке также принимали участие Николай Бандурин, Эмма Гаджиева, Александр Энберт.