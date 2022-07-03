Гран-при Великобритании был прерван из-за крупной аварии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Гонка "Формулы-1" в Великобритании была прервана после того, как пилот Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу болид перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы. Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников.

Как сообщила позднее команда, Чжоу был отпущен из медицинского центра, обследование не выявило у серьезных проблем со здоровьем.

Всего в аварии участвовали пять машин.

Гонка была прервана, но в настоящее время проведение Гран-при Великобритании возобновлено.