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Гран-при Великобритании был прерван из-за крупной аварии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Гонка "Формулы-1" в Великобритании была прервана после того, как пилот Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу болид перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы. Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников.

Как сообщила позднее команда, Чжоу был отпущен из медицинского центра, обследование не выявило у серьезных проблем со здоровьем.

Всего в аварии участвовали пять машин.

Гонка была прервана, но в настоящее время проведение Гран-при Великобритании возобновлено.

автоспорт Формула-1 Великобритания
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