Клуб РПЛ "Пари НН" представил новый логотип светящимися дронами над Волгой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород", который с предстоящего сезона Российской премьер-лиги будет играть под названием "Пари НН", презентовал новый логотип команды.

Для визуальной презентации логотипа были использованы многочисленные светящиеся дроны, которые путем перемещений в воздухе создавали в небе соответствующие изображения – начиная от футбольного поля, завершая эмблемой клуба.

Световое шоу, по ходу которого был представлен новый логотип, прошло над пересечением рек Ока и Волга, на берегу рядом с которым расположена домашняя арена команды, стадион "Нижний Новгород".

Нижегородская команда в прошлом сезоне в РПЛ заняла 11-е место. Перед нынешним сезоном ее возглавил бывший наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.