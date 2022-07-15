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Международная федерация бобслея отстранила россиян на неопределенный срок

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранили россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте IBSF.

Санкции в отношении российских спортсменов будут действовать до дальнейшего уведомления.

Решение об отстранении бобслеистов и скелетонистов из России было принято на конгрессе IBSF в пятницу.

Ранее после начала спецоперации РФ на Украине МОК рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

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