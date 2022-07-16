Пропавшим на Камчатке вертолетом управлял биатлонист Малиновский

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Известный российский биатлонист Игорь Малиновский, проживающий в Петропавловске-Камчатском, управлял вертолетом Robinson, пропавшим на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" один из камчатских знакомых спортсмена.

"Игорь сегодня улетел. Он не на связи. У него с собой спутниковый телефон", - сказал собеседник агентства.

Игорь Малиновский, 1997 года рождения - участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.

Вертолет не выходит на связь

16 июля в 20:50 местного времени (11:50 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС поступила информация о том, что частный вертолёт Robinson, совершавший коммерческий рейс по маршруту "Мильково - Долина гейзеров - кальдера вулкана Узон", не вышел на плановый сеанс связи.

С наступлением светлого времени суток в воскресенье на поиски вылетят вертолёт Ми-8 МЧС России и самолет Ан-26. Поиски вертолета в настоящее время не ведутся из-за тумана и наступления темного времени суток.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч.3 с.263УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Камчатская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.