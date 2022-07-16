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ЦСКА обыграл "Урал" в первом туре нового сезона РПЛ

ЦСКА обыграл "Урал" в первом туре нового сезона РПЛ
Игроки ЦСКА Федор Чалов и Антон Заблолотный (слева направо)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 2:0 на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в первом матче Российской футбольной премьер-лиги.

Победу красно-синим принесли голы Ивана Облякова (45-я минута) и Хорхе Карраскаля (64, пенальти).

Московский клуб проводил первую игру под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

Во втором туре ЦСКА сыграет с "Сочи", бывшим клубом Федотова, игра пройдет 23 июля. "Урал" в тот же день встретится с "Оренбургом".

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