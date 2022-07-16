ЦСКА обыграл "Урал" в первом туре нового сезона РПЛ
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 2:0 на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в первом матче Российской футбольной премьер-лиги.
Победу красно-синим принесли голы Ивана Облякова (45-я минута) и Хорхе Карраскаля (64, пенальти).
Московский клуб проводил первую игру под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.
Во втором туре ЦСКА сыграет с "Сочи", бывшим клубом Федотова, игра пройдет 23 июля. "Урал" в тот же день встретится с "Оренбургом".