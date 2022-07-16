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Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Швеции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от аргентинца Себастьяна Баэса в полуфинале теннисного турнира, который проходит в шведском Бостаде.

Результат встречи - 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баэс - 34-е.

Соперником Баэса по финалу станет его соотечественник Франсиско Черундоло (39-е место рейтинга).

Турнир относится к категории ATP 250, победитель получит 250 рейтинговых очков.

теннис Швеция Андрей Рублев
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