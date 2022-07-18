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Полиция обыскала футболиста "Милана", приняв его за преступника

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Итальянская полиция остановила для проверки автомобиль, в котором передвигался футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко.

Инцидент произошел в Милане. Спортсмен вынужден был покинуть салон авто, после чего его стал обыскивать полицейский. Одна из сотрудниц полиции, тем временем, направила пистолет на автомобиль. Вскоре к сотруднику, который обыскивал футболиста, подошел еще один коллега и начал что-то объяснять. Собеседник удивился и отпустил Бакайоко, похлопав того по спине.

Как сообщает Gazzeto della Sport, полицейские не узнали в Бакайко известного футболиста и приняли его за одного из подозреваемых в перестрелки, которая произошла в городе и участников которой они искали.

27-летний футболист принадлежит лондонскому "Челси", игроком которого он стал в 2017 году. С 2018 года играл на правах аренды в "Милане", "Монако", "Наполи" и вновь в "Милане". По итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Италии.

футбол Италия
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