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Сын Зидана перешел в клуб третьего испанского дивизиона

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Французский полузащитник Энцо Зидан, являющийся сыном чемпиона мира Зинедина Зидана, подписал контракт с "Фуэнлабрадой", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Срок действия соглашения составит один сезон. Футболист перешел в "Фуэнлабраду" на правах свободного агента.

С 2014 по 2017 год 27-летний Энцо Зидан выступал в системе мадридского "Реала", где работал и Зидан-старший. Также он играл за испанские "Алавес", "Райо Махадоанда", "Альмерию", швейцарскую "Лозанну", португальский "Авеш".

Что касается "Фуэнлабрады", по итогам предыдущего сезона команда выбыла в третий по значимости дивизион испанского футбола.

футбол Зинедин Зидан Энцо Зидан Испания
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