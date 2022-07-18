"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" подписал новое соглашение с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте ФК.

Срок действия контракта с 40-летним шведом составит один сезон.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. До этого он уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011). В 2021/22 шведский форвард вновь стал чемпионом Италии в составе "Милана".

Также Ибрагимович выигрывал Серию А с "Интером" (три раза), "Ювентусом" (два раза), он – четырехкратный чемпион Франции с "Пари Сен-Жермен", двукратный чемпион Нидерландов – с "Аяксом", победитель чемпионата Испании с "Барселоной". С каталонским клубом, помимо всего прочего, выигрывал клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА. Триумфатором еще одного клубного турнира, Лиги Европы УЕФА, он становился с английским "Манчестер Юнайтед".

Ибрагимович – лучший бомбардир в истории сборной Швеции - 62 мяча в 116 матчах.