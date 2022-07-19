МЮ выиграл третий матч подряд с новым главным тренером
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 нанесли поражение другому представителю Английской премьер-лиги, "Кристал Пэлас" в товарищеском матче.
В составе МЮ голы провели Антони Марсьяль (17-я минута), Маркус Рэшфорд (48), Джейдон Санчо (59). На 74-й минуте в составе "Кристал Пэлас" отличился Джоэл Уорд.
На 84-й минуте в составе МЮ красную карточку получил Уилл Фиш.
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду участия в матче не принимал.
Встреча прошла в Мельбурне.
Игра для МЮ стала третьей под руководством нового главного тренера, нидерландца Эрика Тен Хага. 12 июля команда разгромила "Ливерпуль" (4:0), 15 июля – "Мельбурн Виктори" (4:1).