Поиск

МЮ выиграл третий матч подряд с новым главным тренером

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 нанесли поражение другому представителю Английской премьер-лиги, "Кристал Пэлас" в товарищеском матче.

Спорт"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" в первом матче с Тен ХагомЧитать подробнее

В составе МЮ голы провели Антони Марсьяль (17-я минута), Маркус Рэшфорд (48), Джейдон Санчо (59). На 74-й минуте в составе "Кристал Пэлас" отличился Джоэл Уорд.

На 84-й минуте в составе МЮ красную карточку получил Уилл Фиш.

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

Встреча прошла в Мельбурне.

Игра для МЮ стала третьей под руководством нового главного тренера, нидерландца Эрика Тен Хага. 12 июля команда разгромила "Ливерпуль" (4:0), 15 июля – "Мельбурн Виктори" (4:1).

футбол Манчестер Юнайтед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Первая ракетка России Касаткина допустила смену гражданства

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Иск хоккеиста Федотова по поводу призыва в армию поступил в суд

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке в Калифорнии

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в первом туре РПЛ