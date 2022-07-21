Российско-турецкий борец пожизненно дисквалифицирован за допинг

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство заявило о пожизненной дисквалификации за многократные нарушения антидопинговых правил российско-турецкого борца вольного стиля Шамиля Эрдогана (Ахметова).

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА, с учетом третьего нарушения антидопинговых правил в течение десяти лет, приняла решение пожизненно дисквалифицировать Шамиля Эрдогана (Ахметова) за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 3 января 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Спортсмен является воспитанником дагестанской школы, в 2010 году в составе сборной России он завоевал первое место на молодежном первенстве мира. В 2014 году на чемпионате Европы он представлял Турцию, получив гражданство этой страны. На турнире в Ташкенте Эрдоган (Ахметов) выиграл бронзу в весе до 97 кг, но позднее провалил допинг тест, за что был дисквалифицирован и потерял награду.