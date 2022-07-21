Поиск

Российско-турецкий борец пожизненно дисквалифицирован за допинг

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство заявило о пожизненной дисквалификации за многократные нарушения антидопинговых правил российско-турецкого борца вольного стиля Шамиля Эрдогана (Ахметова).

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА, с учетом третьего нарушения антидопинговых правил в течение десяти лет, приняла решение пожизненно дисквалифицировать Шамиля Эрдогана (Ахметова) за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 3 января 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Спортсмен является воспитанником дагестанской школы, в 2010 году в составе сборной России он завоевал первое место на молодежном первенстве мира. В 2014 году на чемпионате Европы он представлял Турцию, получив гражданство этой страны. На турнире в Ташкенте Эрдоган (Ахметов) выиграл бронзу в весе до 97 кг, но позднее провалил допинг тест, за что был дисквалифицирован и потерял награду.

вольная борьба допинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА разгромил "Сочи" во втором туре РПЛ

"Зенит" продлил контракты с бразильцами Малкомом и Клаудиньо

Футболисты "Зенита" разгромили "Крылья Советов"

В Швеции потребовали отменить мастер-классы фигуристки Трусовой

Джокович, Федерер и Надаль вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера

Джокович, Федерер и Надаль вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера

"Зенит" стал 40-м в рейтинге лучших клубов мира

"Зенит" стал 40-м в рейтинге лучших клубов мира

Бразилец Вендел продлил контракт с "Зенитом"

Бразилец Вендел продлил контракт с "Зенитом"

Футболист сборной Аргентины Дибала перешел в "Рому"

Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Карякин упрекнул Федерацию шахмат России в срыве планов создать альтернативу ФИДЕ

Карякин упрекнул Федерацию шахмат России в срыве планов создать альтернативу ФИДЕ