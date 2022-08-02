Минспорта РФ планирует организовать для спортсменов тренировочные сборы в Китае в октябре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Организация и проведение тренировочных сборов для российских спортсменов в Китае прорабатывается Министерством спорта РФ, заявил министр Олег Матыцин на встрече со спортивной общественностью Чувашии во вторник.

"Страна пока закрыта из-за ковидного режима, но в октябре наверняка Китай откроется. У нас этот год и следующий - это перекрестные годы спорта России и Китая. Запланированы мероприятия, соревнования, тренировочные сборы. Конечно, мы заинтересованы во взаимодействии с Китайской народной республикой, как только появится возможность, обязательно будем планировать проведение сборов в Китае",- сказал Матыцин.