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Тайгер Вудс отказался от $800 млн за участие в туре в Саудовской Аравии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс отказался от гонорара в размере $800 млн за выступление в гольф-серии LIV Golf, финансируемой Саудовской Аравией.

Об этом, как сообщает Fox News, заявил исполнительный директор серии Грег Норман. По словам Нормана, 15-кратному победителю серии "Мэйджор", предлагали за участие в серии LIV Golf $700-800 млн, но тот ответил отказом.

Ранее 46-летний Вудс подчеркивал свою преданность PGA Tour, ведущей гольф-организации в мире, и осуждал тех, кто связал себя контрактом с LIV Golf.

гольф Тайгер Вудс
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