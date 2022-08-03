Команда F1 Williams подписала многолетний контракт с пилотом Албоном

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тайско-британский автогонщик Александр Албон подписал новое соглашение с командой "Формулы-1" Williams.

"Мы рады сообщить, что Александр Албон останется в команде Williams Racing на чемпионате мира "Формулы-1" 2023 года и далее", - говорится в сообщении пресс-службы британской команды, в котором подчеркивается, что речь идет о многолетнем соглашении.

26-летний Албон дебютировал в "Формуле-1" в 2019 году в составе Toro Rosso. Затем стал пилотом Red Bull, с 2022 года защищает цвета Williams.

Лучшее достижение пилота на этапах "Формулы-1" - (дважды) третье место. В 13 этапах нынешнего сезона Албон набрал 3 очка и занимает 19-е место в личном зачете.