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Глава Федерации гандбола Норвегии получил предупреждение за призывы исключить Россию из ИГФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по этике Международной федерации гандбола (ИГФ) приняла решение вынести предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии Каре Гейрому Лио, который неоднократно требовал исключения России из ИГФ и Европейской федерации гандбола и настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

"Комиссия установила, что поведение Каре Гейрома Лио не соответствует Кодексу этики ИГФ. В частности, этот документ гласит: "Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом", - сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

"Кодекс этики должен гарантировать, что все члены ИГФ соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило", - говорится в письме Международной федерации гандбола.

Каре Гейр Лио Международная федерация гандбола
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