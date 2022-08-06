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"Спартак" обыграл "Урал" в четвертом туре чемпионата России по футболу

"Спартак" обыграл "Урал" в четвертом туре чемпионата России по футболу
Вратарь Илья Помазун ("Урал") пропускает мяч в матче
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" одержали победу над соперниками из екатеринбургского "Урала" в четвертом туре Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Голы забили Квинси Промес (27 мин) и Михаил Игнатов (43).

"Спартак" с 10 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Урал" потерпел четвертое поражение подряд и занимает последнее место.

Спартак Урал
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