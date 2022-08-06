"Спартак" обыграл "Урал" в четвертом туре чемпионата России по футболу
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" одержали победу над соперниками из екатеринбургского "Урала" в четвертом туре Российской премьер-лиги.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Голы забили Квинси Промес (27 мин) и Михаил Игнатов (43).
"Спартак" с 10 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Урал" потерпел четвертое поражение подряд и занимает последнее место.