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ЦСКА разгромил "Факел" в матче РПЛ

ЦСКА разгромил "Факел" в матче РПЛ
Игроки команды ЦСКА
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА обыграли соперников из воронежского "Факела" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве закончилась с результатом 4:1. Счет в матче был открыт на 42-й минуте - игрок "Факела" Георгий Гонгадзе реализовал пенальти. На 57-й игрок ЦСКА Константин Кучаев сравнял счет. Хесус Медина вывел вперед московский клуб, реализовав пенальти на 71-й минуте. Преимущество ЦСКА укрепил Федор Чалов, забивший на 72-й минуте. Окончательный счет на 83-й минуте установил Хорхе Карраскаль.

На 69-й минуте арбитр удалил Мурата Искакова, одного из помощников главного тренера ЦСКА.

ЦСКА вместе со "Спартаком" делит лидерство в чемпионате, у команд по 10 очков. "Факел" занимает 14-е место, имея в активе 2 очка.

В пятом туре ЦСКА 13 августа сыграет с действующим чемпионом "Зенитом" (Санкт-Петербург). "Факел" днем ранее встретится с "Уралом" (Екатеринбург).

ЦСКА Факел
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