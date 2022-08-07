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Рублев проиграл 96-й ракетке мира в полуфинале турнира в Вашингтоне

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в 1/2 финала турнира в Вашингтоне (США) уступил японцу Есихито Нисиоке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу спортсмена из Японии, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 96-е место. Рублев находится на восьмой строчке.

В финале Нисиока сыграет с Ником Кирьосом из Австралии (63 номер АТР).

Соревнования в Вашингтоне Citi Open относятся к категории ATP-500 (хард). Их призовой фонд составляет более $1,95 млн.

теннис Андрей Рублев Есихито Нисиоке
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