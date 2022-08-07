"Сочи" выиграл у "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 2:1 нанесли поражение команде "Пари НН" в домашнем матче Мир Российской премьер-лиги.

На 33-й минуте в составе "Сочи" пенальти реализовал Кристиан Нобоа, на 38-й преимущество хозяев укрепил Артур Юсупов. На 83-й минуте отставание в счете сократил Иброхимхалил Юлдошев.

В параллельно шедшем матче "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону со счетом 2:1 выиграл у "Оренбурга". Все голы состоялись с пенальти. В составе "Ростова" отличились Дмитрий Полоз (45+1 минута), Николай Комличенко (60), в составе "Оренбурга" - Дмитрий Воробьев (69)/

В турнирной таблице "Сочи" занимает третье место (9 очков), "Ростов" - шестое (8), "Оренбург" - 11-е (3), "Пари НН" - 13-е (2).