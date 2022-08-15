Александр Емельяненко заявил, что готов выступить в лиге Хабиба Нурмагомедова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что заинтересован в выступлении в промоушене экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Готов. У него хорошая лига, хорошая версия", - приводит слова Емельяненко-младшего "Спорт-Экспресс".

"Просто знаю, что некоторые участники этой лиги нелестно отзывались за меня. Но здесь с заявлением выступил Хабиб — что он готов посмотреть на мою форму. И организовать мне бой в его лиге. В принципе, ему это будет плюсом", - отметил Емельяненко.

41-летний спортсмен является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко. Александр Емельяненко выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA.