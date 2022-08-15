В Госдуме сочли слова Макларена изменением риторики в отношении российского спорта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Высказывания главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, осудившего отстранение российских спортсменов, говорит о подготовке общественного мнения к возврату России на мировую арену, заявил депутат Госдумы Борис Пайкин.

"Риторика в отношении спортивных санкций меняется. Ричарда Макларена нельзя назвать лучшим другом российского спорта, но именно он напомнил мировой общественности, что спорт вне политики, а отстранение российских спортсменов — это ущемление их профессиональных прав", - приводит слова Пайкина "Матч ТВ".

"Думаю, началась подготовка общественного мнения к возврату России на мировую арену", отметил депутат

В воскресенье глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинг‑скандале на Олимпийских играх‑2014 Макларен призвал допустить российских спортсменов на международную арену.