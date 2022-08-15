Чемпион России в составе "Зенита" перешел в "Пари НН"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с "Пари НН", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Нижнего Новгорода.

Срок действия контракта составит два года.

Предыдущим клубом 27-летнего Набиуллина был "Химки" (Московская область), в составе которого в прошлом сезоне он провел 21 матч, забив один гол и сделав три голевые передачи.

Также он играл за казанский "Рубин", петербургский "Зенит", а также ФК "Сочи". В составе "Зенита" стал чемпионом России сезона-2018/19.