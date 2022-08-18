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Президент КХЛ не увидел необходимости во введении FAN-ID на хоккейных матчах

Президент КХЛ не увидел необходимости во введении FAN-ID на хоккейных матчах
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов считает, что карта болельщика не будет вводится на хоккейных матчах.

"У нас болельщики немного отличаются от футбольных, у нас меньше дворцы, максимум на 12-14 тысяч. Сейчас мы заточены на молодую аудиторию, на привлечение семейной аудиторией, боремся с матом на трибунах. Надеемся, нас это (введение карты болельщика на хоккейных матчах) не коснется", - сказал Морозов журналистам.

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Система идентификации с использованием карты болельщика запущена на матчах Российской премьер-Лиги. С третьего тура РПЛ наличие карты болельщика стало обязательным для зрителей, организаторов, участников матчей, сотрудников СМИ на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

При покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации необходим номер карты болельщика.

Морозов также рассказал, что совет директоров Континентальной хоккейной лиги в сентябре начнет сезон по старым правилам проведения плей-офф и без изменения лимита на легионеров.

"Пять легионеров - оптимальный вариант для клубов, шесть легионеров могут быть в заявке. Никаких решений о том, что со следующего сезона что-то поменяется, нет. Мы обсуждали с Федерацией хоккея России в рамках рабочей группы изменение формата плей-офф, но пока нет какого-то решения... В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится", - сказал Морозов.

хоккей КХЛ Алексей Морозов
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