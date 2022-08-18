Ковардаев стал новым главным тренером московского "Торпедо"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новым главным тренером московского "Торпедо" стал Николай Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером "Торпедо-2", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

К тренерскому штабу "Торпедо" присоединились Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков.

Ковардаев является воспитанником ФШМ, выступал за клубы высшей, первой и второй лиг России. После окончания карьеры игрока в 2003 году сразу же начал тренерскую деятельность. Работал тренером и старшим тренером в командах "Металлург" (Донецк), "Динамо" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Мордовия" (Саранск), "СКА-Хабаровск", "Арсенал" (Тула), "Торпедо-2". Возглавлял молодежные команды "Сатурн" (Раменское), "Химки", "Динамо" (Москва), "Арсенал" (Тула), работал в "Торпедо-2". Также работал в юношеских сборных России.

Ранее пост главного тренера "торпедо" оставил Александр Бородюк.