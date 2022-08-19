Россиянка Константинова попала в список кандидатов на места в Совете спортсменов ВАДА

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На восемь мест в Совете спортсменов Всемирного антидопингового агентства претендуют 34 кандидата, включая двукратную чемпионку мира по ушу россиянку Сандру Константинову, сообщает пресс-служба ВАДА.

"ВАДА с радостью сообщает, что на восемь вакантных позиций в Совете, состоящем из 20 человек, агентство получило 34 кандидатуры", - говорится в сообщении.

Выборы пройдут в формате онлайн-голосования с 29 по 31 августа 2022 года.