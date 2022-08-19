Новым главным тренером основной команды "Торпедо" стал Николай Савичев

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главным тренером московского "Торпедо" стал Николай Савичев, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Николай Николаевич Савичев переводится с должности руководителя программы развития молодежного футбола на должность главного тренера основной команды "Торпедо"", - говорится в сообщении.

В тренерский штаб черно-белых вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

Савичев выступал за "Торпедо" на позиции полузащитника в 1984-1993 годах (206 игр, 26 забитых мячей). Савичев - двукратный бронзовый призер чемпионата СССР (1988, 1991). обладатель Кубка СССР (1986), Кубка России (1993), трехкратный финалист Кубка страны (1988, 1989, 1991). Игрок национальной (1988, 3 игры) и олимпийской (7 игр, 2 забитых мяча) сборных СССР, мастер спорта (1985).

С 2011 по 2015 год он был тренером "Торпедо Москва". С августа по ноябрь 2014 года, с июля 2019 по июнь 2020 года занимал пост главного тренера черно-белых.

С июня 2020 по август 2022 года занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола.