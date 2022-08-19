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"Крылья Советов" и "Факел" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" и воронежского "Факела" не определили победителя в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Максим Глушенков (61-я минута). За "Факел" забил Максим Максимов (65).

"Крылья Советов" занимают десятое место в таблице чемпионата, набрав 6 очков. "Факел" - 12-й, у клуба 4 очка.

В следующем туре "Факел" сыграет с московским "Спартаком", "Крылья Советов" встретятся с грозненским "Ахматом", оба матча пройдут 27 августа.

Крылья Советов Факел
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