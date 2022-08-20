Летние и зимние Спартакиады в России будут проходить в год после Олимпийских игр

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Проведение Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта идет по плану и пользуется поддержкой спортивных федераций, заявил министр спорта Олег Матыцин на пресс-конференции в субботу.

"Спартакиада сегодня - это смотр наших резервов, уровня развития видов спорта. В таком масштабе Спартакиада проводится впервые. Мы планируем проводить Спартакиады по летним и зимним видам спорта, планируем, что Спартакиада будет проходить в год после Олимпийских игр. Эта позиция нашла понимание у наших федераций", - сказал Матыцин.

"В непростой период для российского спорта, наша задача состоит в обеспечении конкурентоспособности и организации соревнований для наших спортсменов и обеспечить их социальные гарантии. По итогам Спартакиады спортсменам и тренерам будут присвоены разряды, а также выплачены премиальные в размере, который получают победители и призеры чемпионатов мира. Соответствующий документ на согласовании в правительстве", - добавил министр.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

В Спартакиаде принимают участие 12 тысяч человек, из которых 9 тысяч - спортсмены.