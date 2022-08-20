"Локомотив" одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив в меньшинстве "Химки"
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) крупно обыграл соперников из подмосковных "Химок" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры в Химках - 3:0 в пользу "Локомотива". Победу гостям принесли голы Джирано Керка (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константина Марадишвили (90+1).
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси был удален на 45-й минуте.
"Локомотив" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата и поднялся на 11-е место (6 очков). "Химки" - девятые, у клуба 7 очков.
В следующем туре "Локомотив" 28 августа сыграет с "Оренбургом". "Химки" 26 августа проведут матч против "Сочи".