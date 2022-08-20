Гол Тюкавина принес "Динамо" победу в дерби со "Спартаком"

Михаил Игнатов ("Спартак"), Саба Сазонов ("Динамо") и Лука Гагнидзе ("Динамо") (слева направо) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло столичный "Спартак" в матче 6-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0 (1:0). На 27-й минуте Константин Тюкавин вывел хозяев вперед после ошибки полузащитника гостей Наиля Умярова. На 72-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян отменил взятие ворот "Спартака" из-за офсайда, из которого пробил Саба Сазонов. Для принятия решения потребовалась помощь видеоассистента (ВАР). На 87-й минуте с поля был удален защитник динамовцев Никола Моро, который получил две желтые карточки.

На матче присутствовали 25 249 болельщиков.

Перед стартом матча перед зрителями выступил Валерий Сюткин, а символический первый удар по мячу сделал форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин. В свою очередь футболисты "Спартака" были на поле в футболках со словами поддержки в адрес своего одноклубника Виктора Мойзеса, который в прошлом матче против "Сочи" получил серьезную травму.

После шести туров "Спартак" сохраняет лидерство в турнирной таблице (13 очков), "Динамо" поднялось на вторую строчку (12 очков).