ИИХФ не допустит сборные РФ и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Хоккейные сборные России и Белоруссии не планируется допускать к соревнованиям в 2023 году, сообщил в субботу президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения будут обновляться от сезона к сезону", - сказал глава федерации, слова которого приводит в твиттере журналист портала Flohockey ("Флохоки"), аналитик NHL Крис Питерс.

Федерация 28 февраля текущего года приняла решение о приостановлении участия российских и белорусских национальных сборных и клубов во всех событиях ИИХФ. В заявлении организации говорилось, что решение принято с целью "обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой".

Президент ИИХФ Люк Тардиф также отмечал, что совет федерации "принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, принятого в декабре 2021 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН".

Приостановка участия как российских, так и белорусских спортсменов в мероприятиях ИИХФ действует "до дальнейшего уведомления", сообщали в федерации.